Lecce ragazzina disabile picchiata per strada senza che nessuno intervenga Tutta colpa di una foto sui social?

Leggi su Dayitalianews.com

Il bullismo continua a mietere vittime e provocare situazioni di frizioni e contrasti tra giovani e adolescenti. C’è l’ombra del bullismo sulla morte della 15enne a Piazza Armerina, e c’è l’ombra del bullismo anche dietro una brutta storia di violenze a Maglie, in provincia di, che ha visto protagonista una.L’aggressione allaL’aggressione si sarebbe verificata sotto il porticato del municipio di Maglie in piazza Aldo Moro. Nonostante la centralità del posto,è intervenuto in difesa della, ma molti hanno avuto invece il tempo e il modo di filmare l’aggressione con gli smartphone. L’aggressione si sarebbe verificata ai primi di novembre, scaturita probabilmente per alcuni screzi online.Come riferito da alcuni testimoni una giovane aveva pubblicato suiunadellacon la pancia scoperta, mail suo permesso.