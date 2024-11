La telefonata di Giorgia Meloni a Musk per la pace con Mattarella | Ma Elon è incontrollabile

Leggi su Open.online

C’è unadietro il passo di lato di. Unadi. Dopo l’attacco ai giudici della sezione immigrazione di Roma e la replica di Sergio, la premier si è messa in contatto con l’imprenditore sudafricano. E gli ha spiegato l’inopportunità di una polemica tra un incaricato del nuovo governo americano e il Quirinale. Solo a quel puntoha deciso di calmarsi. E di dettare tramite il fedelissimo Andrea Stroppa il comunicato dellaall’Ansa. Proprio lui, indagato nell’inchiesta Sogei a Roma, dice che«non è controllabile» e che «quando si mette in testa un obiettivo lo realizza: non lo ferma nessuno». E che il nostro sistema giudiziario «è incomprensibile dagli Stati Uniti. Per questo gli americani non investono in Italia». Il QuirinaleSul Corriere della Sera oggi il quirinalista Marzio Breda spiega chenon poteva mostrarsi indifferente nei confronti dell’affondo di