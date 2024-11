Ilgiorno.it - In volo verso i “suoi” bambini. Una scuola dedicata a Laura

era un po’ come Peter Pan, una sognatrice, con la sua vivace personalità". Così gli ex colleghi ricordanoScotti, la 36enne milanese che sei mesi prima di morire in un disastro aereo avvenuto il 12 novembre 1999 aveva voluto dare una svolta alla sua vita, lasciando il lavoro che svolgeva in un’agenzia pubblicitaria e iniziando a collaborare con Aibi, l’associazione Amici dei, con sede centrale a San Giuliano e un’ampia rete di programmi umanitari in svariati Paesi. La sua attività si concentrava in particolare sull’ufficio stampa e la cura di progetti a sostegno deidel Kosovo. Gli ultimi istanti della vita disi consumarono su un, l’Atr-42 del Pam (Programma alimentare mondiale), che da Roma-Fiumicino la stava portando nella capitale kosovara, Prishtina.