Il Mef vende il 15 per cento di Mps: la Borsa scommette sulla fusione con Banco Bpm

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha collocato il 15 perdel capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena per circa 1,1 miliardi euro, che incorpora un premio del 5 perrispetto all’odierno prezzo di chiusura. La partecipazione detenuta dal ministero scende così dal 26,7 all’11,7 percirca del capitale sociale. «Con questa ulteriore cessione di azioni sul mercato, il controvalore complessivo incassato dal Mef grazie alle tre operazioni di cessione effettuate a partire da novembre 2023 ammonta a circa 2,7 miliardi di euro, a fronte di un importo dell’aumento di capitale della banca Mps sottoscritto a novembre 2022 di circa 1,6 miliardi di euro», spiega il ministero in una nota.Bpm ha annunciato di aver acquistato una quota del 5 perma non supererà il 10 per, confermando la propria strategia stand alone.