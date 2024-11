Lanazione.it - Il 14 novembre è la Giornata del diabete: in Toscana casi in aumento tra i bimbi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 142024 – Oggi, 14, è ladel. Una patologia che non affligge solo gli adulti, ma anche i bambini, coninanche in. “Anche quest’anno ­- spiega la dottoressa Sonia Toni, responsabile della Diabetologia pediatrica dell’Aou Meyer IRCCS – il trend in crescita è confermato. Le nuove diagnosi dicrescono del 3,6% e lanon fa eccezione. Nella nostra regione, annualmente, si registrano circa 100 nuove diagnosi didi tipo 1 e circa 10 nuove diagnosi didi tipo 2. Fa riflettere il fatto che qualche decennio fa il tipo 2 nei bambini non esisteva”. Lanell’ambito della rete regionale di diabetologia pediatrica ha organizzato corsi di formazione itineranti rivolti al personale scolastico, consolidando quella alleanza sanità-istruzione che permette accoglienza, ascolto e aiuto e che la nostra Regione, fra le prime in Italia, ha promosso con una legge specifica.