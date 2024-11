Inter-news.it - Galliani avvisa Inter e soci: «Maldini? Nessuna clausola a gennaio»

, dirigente del Monza, ha risposto sul futuro di Daniel. Il figlio d’arte, al momento in Nazionale, piace all’ed altre big italiane.GIOIELLO IN VETRINA – In casa Monza, oggi incontro tra calciatori e tifosi. Oltre all’ex difensore dell’Danilo D’Ambrosio, era presente l’AD Adriano. Il veterano dirigente biancorosso ha risposto ad una domanda sul futuro di Daniel. Il figlio d’arte è corteggiato da diversi club italiani, tra cui anche l’. Le parole del “Condor”: «Non dobbiamo adesso pensare al mercato, dobbiamo pensare a fare punti fino a. Poi al mercato vedremo.è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto. Anon c’è: chiuderà l’anno a Monza, poi vedremo l’anno venturo».