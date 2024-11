Gaeta.it - EF Solare conclude il rinnovo degli impianti a Borgo San Lazzaro e Spineto, un passo verso la sostenibilità

Facebook WhatsAppTwitter La crescita del settore fotovoltaico in Italia ha preso una piega decisiva con la recente conclusione dei lavori di rinnovamento realizzati da EFpresso glisituati aSan, nel comune di Serre Persano, in provincia di Salerno. Questa manovra, che combina tecnologia avanzata e un approccio sostenibile, conferma l’impegno dell’aziendala decarbonizzazione e l’autonomia energetica del Paese.Collaborazione con Difesa Servizi e l’Esercito ItalianoSituati su terreni in uso all’Esercito Italiano, glifotovoltaici rinnovati vantano una potenza complessiva di 21 MW. La loro gestione è affidata a Difesa Servizi S.p.A., un’agenzia in house del Ministero della Difesa. Da anni, EFcollabora con questa organizzazione per affrontare in modo sinergico le sfide energetiche del Paese.