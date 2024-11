Gqitalia.it - Dove vedere il red carpet del GQ Men of the Year di Los Angeles in diretta streaming

Leggi su Gqitalia.it

L'annuale Men of thedi GQ premia, in occasione della 29ª edizione, gli innovatori più audaci, gli uomini e le donne che nel corso del 2024 hanno saputo spingere la cultura verso nuove frontiere, secondo le loro possibilità. Come ormai consueto, GQ festeggia con un evento esclusivo destinato sempre a diventare una delle migliori feste dell'anno.Per la prima volta, però, cambiamo le regole e ti offriamo un posto in prima filaassistere all'evento. Invece di gustarti lo spettacolo aggiornando di continuo la timeline di Instagram, quest'anno ti invitiamo a calcare il redcon un coinvolgente spettacolo di varietà in livestream a tema American Rodeo, completo di entrate mozzafiato, importanti momenti di abbigliamento maschile, interviste ine persino una performance speciale del cowboy preferito da tutti, Shaboozey.