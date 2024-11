Panorama.it - Cordata italiana per Mps. Il Tesoro cede il 15% a Banco Bpm, Anima, Caltagirone e Delfin

L’italianità del progetto Mps è blindata. Ilha venduto il 15% di Monte Paschi Siena a una, uscendo ancora un po’ così (come chiesto da Bruxelles), ma mettendo allo stesso tempo al riparo dal mercato (Francia in primis) l’istituto. Il 5% vaBpm, il 3% ad(che ha già l’1%),(gli eredi Del Vecchio) si dividono il restante 7% (3,5% ognuno). Insieme blindano Mps e il governo scende dal 26,7% all’11,7%, incassando 1,1 miliardi di euro. Risposta dei mercati? Stamattina rally a Piazza Affari con Mps a +10,8%.Il, guidato da Giancarlo Giorgetti, ha raddoppiato l’offerta iniziale per domande superiori alle attese e così invece del 7% previsto ha ceduto il 15%. Il governo si era impegnato con l’Europa per ridurre la partecipazione statale sotto il 20% entro il 2024.