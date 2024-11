Bergamonews.it - Atalanta, Retegui nominato giocatore del mese di ottobre in Serie A

Lo straordinario rendimento tenuto dall’neldi, in cui ha ottenuto quattro vittorie in altrettante sfide, porta anche riconoscimenti individuali: Mateoè statodeldidellaA.L’italo-argentino ha contribuito alle fortune nerazzurre con 6 gol e 3 assist, numeri da capogiro: con il Genoa ha segnato una tripletta e fornito un passaggio decisivo, come ha fatto anche contro il Venezia – gol e assist – per poi chiudere con la doppietta al Verona e con l’assist contro il Monza.Il classe 1999, attuale capocannoniere del campionato con 11 gol in 12 partite. ha superato nei voti degli utenti Yacine Adli (Fiorentina), Francisco Conceicao (Juventus), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Nuno Tavares (Lazio) e Marcus Thuram (Inter).La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.