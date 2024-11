Gaeta.it - Arrestato un 28enne a Milano: trovati hashish, soldi e una pistola calibro .357 Magnum

Facebook WhatsAppTwitter In un’operazione condotta dalla Questura di, un uomo di 28 anni è statonella serata di ieri in via Pascarella. L’addetto alla sicurezza ha scoperto un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti, insieme a unadi grosso. Questo avvenimento mette in luce i problemi legati al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi nella città.La scoperta nell’abitazioneDurante un controllo nei pressi dell’abitazione del sospettato, gli agenti hanno trovato un chilogrammo dinascosto nella sua cantina. Oltre alla droga, i poliziotti hanno rinvenuto alcune migliaia di euro, che potrebbero essere il prodotto della vendita della sostanza stupefacente. La cisterna di casa del giovane è stata un vero e proprio nascondiglio, dimostrando una gestione attenta e organizzata delle attività illecite.