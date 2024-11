Linkiesta.it - Appuntamento con sagre e tartufi

Leggi su Linkiesta.it

L’settimanale con le notizie buone di GK News parte con gli eventi imperdibili dedicati alle tipicità stagionali, come la Festa del Torrone, a Cremona, con un programma fittissimo di eventi, degustazioni, laboratori ed eventi vari fino a domenica 17 novembre 2024.In Sicilia, ad Agira in provincia di Enna, si tiene la Sagra della Cassatella, il dolce di pasta frolla ripieno di cacao, farina di ceci, mandorle tritate, zucchero e scorza di limone, dalle origini molto antiche.Festa dell’Olio e del Vino Novello: fino a domenica 17 novembre 2024, a Vignanello, in provincia di Viterbo, si celebra la nuova stagione di vino e olio, con degustazioni e percorsi guidati nel borgo medievaleIn Veneto è il periodo de La Villa, il Vino e Venezia. Per altre due domeniche sarà possibile visitare splendide ville storiche degustando ottimi vini del territorio.