Traffico Roma del 13-11-2024 ore 09 | 00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dei lavori su via Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiorper lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al primo dicembre le linee tram 258 viaggeranno integralmente sul bus la linea 3 e invece sostituita da bus tra la stazione Trastevere Porta Maggiore è aperta questa mattina la stazione Teano della metro C era chiusa dal 6 novembre per Verifiche Tecniche di aperte anche la via del Mare la via Ostiense Tra Mezzocammino e Acilia permane invece il divieto di transito per i mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3 tonnellate e mezzo per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito