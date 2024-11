Unlimitednews.it - Terna, inaugurata la terza edizione del master Tyrrhenian Lab

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – Al via ladel“Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” promosso dain collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito delLab, progetto per il quale l’azienda ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. IlLab ha l’obiettivo di istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre città in cui approderanno i cavi delLink, l’elettrodotto sottomarino diche unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna. Una volta terminato il, della durata di un anno, i 19 studenti selezionati con il supporto dell’Università saranno assunti dain qualità di esperti di algoritmi e modelli per il Mercato Elettrico, sistemi di analisi e regolazione degli apparati di campo e sistemi di Automazione di Stazione.