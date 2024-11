Quifinanza.it - Spotify registra un trimestre da record, con l’ombra di un aumento dei prezzi in arrivo

continua a crescere e ha chiuso un altropositivo, aggiungendo 6 milioni di abbonati paganti a livello globale nel terzo. L’azienda ha espresso ottimismo per il periodo finale dell’anno, dichiarando di essere sulla buona strada per raggiungere la redditività annuale per la prima volta.Nel terzohato un fatturato di 4 miliardi di euro, con undel 19%, e un utile nettodi 300 milioni di euro, più che quadruplicato rispetto ai 65 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile operativo ha raggiunto un nuovo massimo di 454 milioni di euro, con un margine lordo che è salito al 31,1%, rispetto al 26,4% dell’anno precedente.I risultati dell’aziendahato undi 14 milioni di utenti attivi mensili, raggiungendo i 640 milioni alla fine del terzo, con una crescita degli abbonati Premium che ha raggiunto i 252 milioni.