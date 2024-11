Nonsolo.tv - Sabato Sera di Fuoco: Grande Fratello a rischio contro Ballando con le stelle?

Con una decisione inaspettata, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di riportare ilal doppio appuntamento settimanale, mettendolo in diretta concorrenza concon lesu Rai1. Secondo Davide Maggio, i due colossi della televisione italiana si sfideranno, promettendo una “carneficina” per quanto riguarda gli ascolti.Come sarà il confronto fra i due programmi?Per Canale 5, il doppio appuntamento settimanale delè una mossa tattica. Il talent show Tu Si Que Vales di Maria De Filippi chiuderà la stagione eleggendo il vincitore, e dalla settimana successiva non ci saranno puntate speciali. Questo ha lasciato Canale 5 con “le spalle scoperte” nella fascia del, spingendo Berlusconi a rischiare, programmando il reality condotto da Alfonso Signoriniun gigante comecon le