Gaeta.it - Presentato il Lago di Como Ecogreen: un evento dedicato alla mobilità sostenibile nel 2024

Facebook WhatsAppTwitter La mattina di oggi ha visto svolgersi la conferenza stampa per il sestodi, unatteso per il 22 e 23 novembre. Organizzato dall’Automobile Clube sostenuto da Regione Lombardia, Provincia di, Comune die Camera di Commercio-Lecco, l’iniziativa prevede due competizioni che si concentrano esclusivamente su veicoli ecologici, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla.Dettagli dell’e delle competizioniIldioffre due prove che fanno parte del Campionato Italiano Energie Alternative. La prima è il Trofeo Green Endurance – Green Challenge Cup, una gara che si estenderà per circa 200 chilometri, suddivisi in due settori. Qui, il vincitore sarà determinato in base al minor consumo di energia, un elemento che evidenzia non solo le capacità di guida ma anche l’efficienza del veicolo.