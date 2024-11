Ilrestodelcarlino.it - Più sicurezza in centro e frazioni: "In arrivo sei nuove telecamere"

L’Amministrazione comunale investe ancora in maniera decisa sullae sul monitoraggio del territorio. E lo fa ampliando il proprio sistema di videosorveglianza nel territorio mediante l’acquisto di 6postazioni. In sostanza, seiche saranno presto installate nel comprensorio comunale per garantire ulterioreurbana dal Capoluogo alle. L’investimento in questione ammonta a 60 mila euro, e i lavori di installazione saranno effettuati dalla STT Servizi Telematici Telefonici di Seregno (MB). Naturalmente, i nuovi dispositivi andranno a servizio del lavoro quotidiano della Polizia locale, migliorando in questo modo l’efficacia delle operazioni sia degli agenti comunali, sia delle Forze Armate quali i Carabinieri che frequentemente acquisiscono le registrazioni dellesul territorio per condurre indagini puntuali.