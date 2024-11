Nerdpool.it - New Arc Line – Presentate le classi Tecnologiche

Oggi gli sviluppatori di New Archanno presentato ledell’atteso cRPG che arriverà il 26 novembre in early access per PC, mentre le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series XS verranno rese disponibili quando verrà lanciato il gioco con la sua versione 1.0.Nel mondo di New Arcsono presenti magia e tecnologia, ma dopo la grande guerra avvenuta tra le due ideologie, il lato tecnologico ha avuto il sopravvento. I Tecnocrati sono al potere e nulla si può opporre al progresso e gli inventori hanno preso il posto degli stregoni come architetti del mondo. Questo progresso ha portato a nuove invenzioni, ma quando gli Automi entrano in gioco molti di coloro che esultavano per la sconfitta della magia si sono ritrovati senza lavoro e impossibilitati a sostentare le proprie famiglie.