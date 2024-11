Ilfattoquotidiano.it - Morti sul lavoro, 27enne schiacciato da un mezzo in Sicilia. Camionista vittima di un incidente stradale

Un ventisettenne è morto in unsulin contrada Maucini, a Pachino, nel Siracusano. Il giovane è finito sotto unmeccanico mentre era alin un terreno. La Procura di Siracusa, che coordina gli accertamenti della polizia municipale, ha aperto un’ inchiesta. Una morte, dicono Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, e Vincenzo Abbrescia, segretario regionale Ugl, che “sconvolge e indigna“.“Auspichiamo che le forze dell’ordine facciano piena luce sulle cause di questa ennesima e inaccettabile morte sul, aggiungono. È doveroso ribadire, ancora una volta, l’importanza di investire sulla prevenzione e sulla formazione al fine di evitare il ripetersi di altre tragedie. Al tempo stesso, è necessario rafforzare i controlli per arrestare questa strage e porre fine all’intollerabile fenomeno delle cosiddettebianche”.