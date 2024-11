Mattarella tira le orecchie a Musk | botta e risposta fra il capo dello Stato e il tycoon

Leggi su Dayitalianews.com

“L’Italia è un grande paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione”. Non si è fatta attendere la replica di Sergiodopo quel “Questi giudici devono andarsene” riferito al Tribunale di Roma che ha nuovamente bocciato il trasferimento di migranti in Albania.Il presidente della Repubblica invita anche a rispettare la “sovranità” degli altri paesi. “L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”, sottolineain una nota.