Tpi.it - Mattarella risponde a Elon Musk: “L’Italia sa badare a se stessa”

Leggi su Tpi.it

Il presidente della Repubblica Sergioha risposto a, che aveva attaccato la magistratura del nostro Paese, ricordando all’uomo più ricco del mondo che “saa se”.“è un grande paese democratico e devo ribadire che saa se, nel rispetto della sua Costituzione”, si legge in una nota diramata oggi dal Quirinale in riferimento alle parole di, appena nominato dal presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, a capo del nuovo dipartimento per l’Efficienza Governativa (in inglese: Department of Government Efficiency, DOGE). “Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”, ha concluso