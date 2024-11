Quifinanza.it - Il Mef cede il 15% di Mps, Banco Bpm rileva il 5%, Anima il 3%

Dopo circa un anno dall’inizio della privatizzazione, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto di aver fatto partire la procedura accelerata di raccolta ordine per la cessione del 15% del capitale di Monte dei Paschi di Siena (Mps) per circa 1,1 miliardi. La cifra, viene specificato, include un premio del 5% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa di oggi, 13 novembre 2024 (5,52 euro). Il nuovo importante socio di Mps èBpm che, in seguito a un Cda straordinario, ha annunciato di aver acquistato il 5% delle azioni, specificando tuttavia di non essere intenzionato a superare la soglia del 10% e confermando la propria strategia di stand alone. Anche, società di gestione del risparmio su cui Bpm ha lanciato di recente un’Opa sul 100%, ha acquistato una quota di Mps pari al 3% (219 milioni), raggiungendo così la partecipazione complessiva del 4%.