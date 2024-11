Ilfattoquotidiano.it - Germania in campagna elettorale tra buchi di bilancio e riforme a metà. Scholz spera, ma è “inadeguato” per il 47% degli elettori Spd

Ini capigruppo parlamentari in una riunione straordinaria della Commissionesi sono accordati per svolgere le elezioni nazionali il 23 febbraio 2025. Il cancelliere tedesco Olaf, facendo valere termini di legge e necessità organizzative, aveva inizialmente suggerito il 9 marzo come data per chiamare circa 60 milioni di tedeschi alle urne, cercando un effetto traino per la Spd nel voto del 2 marzo ad Amburgo, città di cui fu sindaco e dove i sondaggi danno il suo partito al 30%, seguito da Verdi e Cdu col 21%, AfD all’8% e Linke al 5%.La data di febbraio cade durante le vacanze scolastiche in Sassonia e in Saarland. In questi Länder ci saranno perciò più richieste di voto postale o astensioni. Il nuovo esecutivo nascerà sotto la spada di Damocle della decisione, attesa entro un paio di mesi, sul ricorso alla Corte costituzionale dei liberali della Fdp contro il contributo fiscale straordinario per la riunificazione tedesca.