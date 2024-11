Ilrestodelcarlino.it - Eccidi del Castello e del Doro, ecco cerimonie e appuntamenti

L’o delEstense è la fucilazione di undici oppositori del regime fascista avvenuta nel novembre del 1943 a Ferrara. Quest’anno ricorre l’ottantunesimo anniversario di questa tragedia e l’ottantesimo anniversario dell’o del. Per queste due ricorrenze il comitato cittadino per le onoranze composto da Comune, Provincia e Prefettura ha predisposto un programma diper le giornate di domani, venerdì e domenica. In contemporanea si terranno una serie di iniziative di cultura storica da sabato a venerdì 29 novembre. Promuovono e condividono il calendario delle iniziative: A.n.p.i. provinciale Ferrara, associazione partigiani cristiani di Ferrara, associazioni combattentistiche e patriottiche, associazioni culturali e no-profit, comunità ebraica, forze dell’ordine e militari, istituto di storia contemporanea, istituzioni scolastiche, movimenti femminili, museo del risorgimento e della resistenza e l’ufficio scolastico provinciale.