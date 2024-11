Ilrestodelcarlino.it - De Chirico, la metafisica a Ferrara e il rapporto con la meteorologia

L’incontro di oggi pomeriggio, alle 17 in Sala Estense e curato dall’Università di, vuole indagare ilfra scienza,e arte, identificando in quale misura questoabbia influenzato alcuni dei più grandi pittori del Novecento. In particolare, con la conferenza ’Giorgio de. La pittura’, il pubblico avrà modo di scoprire come laabbia ispirato i capolavori dell’artenelladella Prima guerra mondiale. L’appuntamento è parte del ciclo ’Percepire, comprendere e comunicare i luoghi storici dellaferrarese attraverso la multisensorialità’, che rientra nell’ambito della rassegna di Public Engagement di Unife. Il progetto è parte integrante di ’delle Scienze’, che coinvolge il pubblico spiegando la ricerca scientifica in modo semplice e diretto attraverso l’utilizzo di modelli fisici, video e realtà aumentata, per rendere più accessibili argomenti complessi.