Anteprima24.it - Comune di Avellino, Volino si dimette dalla carica di assessore

Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo colpo di scena in seno all’amministrazione Laura Nargi in attesa del “rimpasto”. L’alla Trasparenza – Patrimonio – Personale – Contenzioso, Edoardo, ha rassegnato le dimissioni. Nelle scorse settimane sono arrivate le dismissioni di Mario Calabrese, docente in Economia e Gestione delle imprese presso l’Università di Roma “La Sapienza” di Roma. Calabrese fu nominato alla guida dell’Assessorato al Bilancio, ai Tributi ed allo Sviluppo economico sostenibile.L'articolodisidiproviene da Anteprima24.it.