Lapresse.it - Bonus Natale, raddoppia la platea di beneficiari

Leggi su Lapresse.it

Si amplia ladeidel cosiddetto, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità. “Abbiamo trovato le risorse per arrivare almeno al raddoppio della– spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani -. Il governo ha sempre voluto ampliare ie quindi ha cercato le risorse per includere parte di chi era rimasto fuori all’inizio”.Che cos’è ilI lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno almeno un figlio o una figlia a carico, e che soddisfano gli altri requisiti richiesti per poter richiedere il2024, devono presentare domanda al proprio datore di lavoro per ottenere il contributo in busta paga. Ecco alcune delle regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate per capire chi può fare richiesta, e come.