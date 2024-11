Gaeta.it - Aumento della povertà in Trentino: i dati allarmanti del rapporto Caritas 2023

Facebook WhatsAppTwitter Nel, la Chiesa di Trento ha registrato 2.500 situazioni di difficoltà personali e familiari attraverso i centri di ascolto e l’attivitàFondazionediocesana. Questo dato è emerso dal“Mani unite“, presentato in occasioneGiornata mondiale dei Poveri, che si terrà il 17 novembre. Il report complessivo dia livello nazionale segna un trend preoccupante, evidenziando un incrementoche colpisce in modo particolare le fasce più vulnerabilipopolazione.L’impattosui giovani e sugli anzianiIl fenomenonon è mai stato così grave, come sottolineato dall’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi. Secondo il, i giovani sono colpiti in maniera massiccia da questa crisi. Molti di loro affrontano difficoltà economiche che compromettono il loro futuro.