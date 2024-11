Ilgiorno.it - Annone Brianza, bruciano rifiuti speciali: il fumo visibile a chilometri di distanza

(Lecco), 13 novembre 2024 – Una densa colonna dibianco, alta decine di metri. Si è levata questa mattina da uno stabilimento diad. L'incendio è stato innescato probabilmente da alcune batteria esauste rotte. Le fiamme sono divampate nel piazzale della Ddm, Service, adappunto, uno societàzzata per il trattamento e lo smaltimento diindustriali,e Raee, cioè ielettrici ed elettronici. L’allarme è scattato intorno alle 9. Ildel rogo ha saturato l'aria ed è stato vistodi. In posto si sono precipitati i vigili del fuoco a bordo di un'autopompa serbatoio e di un'autobotte. Hanno dovuto indossare i respiratori con le bombole d'aria e la protezione per le vie aeree per non rimanere intossicati.