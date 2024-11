Feedpress.me - Ancora un'aggressione ad un infermiere. Arriva l'ok definitivo: il dl per il contrasto alla violenza sui medici è legge

Leggi su Feedpress.me

Con 144 voti favorevoli, nessun voto contrario e 92 astenuti (i deputati delle opposizioni), la Camera approva in via definitiva il decreto recante misure urgenti per contrastare i fenomeni dinei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria..