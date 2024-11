Calciomercato.it - Ancora un esonero, c’è il comunicato UFFICIALE

Nuovo cambio in panchina nel campionato italiano: il club ha deciso di mandare via l’allenatore, attesa per il sostitutoÈ la settimana dei cambi in panchina. In Serie A due società hanno deciso di approfittare della sosta per provare a dare una sterzata alla propria stagione con un nuovo allenatore. Così il Lecce ha esonerato Gotti per affidarsi a Marco Giampaolo, mentre la Roma ha mandato via Juric e ha chiesto a Claudio Ranieri di salvare l’annata.un, c’è il(LaPresse) – Calciomercato.itPer i capitolini l’ufficialità del nuovo tecnico non è attesa a breve con Ranieri che questa sera tornerà in Italia dopo il viaggio a Londra e inizierà la sua terza avventura sulla panchina giallorossa. Cambiano panchine però anche in Serie C: la Juventus Next Gen, ad esempio, ha salutato Montero per affidarsi nuovamente a Brambilla, libero dopo essere stato mandato via da Foggia.