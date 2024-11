Nerdpool.it - Zipaki compie 1 ANNO!

L’11 novembre 2023,ha segnato un modo nuovo per accedere ai fumetti digitali in Italia. A distanza di un, la piattaforma celebra risultati importanti: il catalogo è raddoppiato con più generi diversi, oltre 40.000 download e un costante aumento di utenti attivi e abbonati.In occasione dell’anniversario,lancia una promozione valida fino al 30 novembre: i piani di abbonamento a un prezzo unico!Piano Lettore: è il piano base che include la lettura di tutti i titoli presenti nella raccolta, senza pubblicità, con la possibilità di leggere online e offline, a soli 0,99 € invece di 4,99 €.Piano Collezionista: è il piano ideale per un lettore appassionato, include la lettura di tutti i titoli presenti nella raccolta, online e offline, senza pubblicità, a soli 4,99 € invece di 11,99 €, mantenendo inclusi i 2000 Zipcoin (pari a 20€) da spendere liberamente in fumetti acquistabili su