Verso un Porto di Napoli più sostenibile: incontro tra Commissione Ambiente e Autorità Portuale

Tempo di lettura: 3 minutiLa, presieduta da Carlo Migliaccio, ha incontrato i rappresentanti dell’di Sistemadel Mar Tirreno Centrale, con la presenza del Segretario Generale Giuseppe Grimaldi, e i tecnici comunali per discutere il progetto di elettrificazione delle banchine del. Grimaldi ha illustrato le misure in atto, a partire dalla convenzione con ARPAC che, grazie all’installazione di due centraline, consentirà entro un anno di avere dati certi sulla qualità dell’aria. L’area, infatti, vede il transito non solo di navi da crociera, ma anche di circa 30.000 automobili e 1.500 tir giornalieri nei periodi di maggior affluenza. Tra i piani attuativi figura anche la realizzazione di una ferrovia interna, fondamentale per ridurre il traffico su gomma e favorire la mobilità