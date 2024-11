News.robadadonne.it - Un gemello umano virtuale per studiare le malattie: il progetto di alcune Università europee

Che cosa accadrebbe se ognuno di noi avesse unsu cuidiverse patologie per migliorare la nostra salute? Quella che può sembrare la trama di un film di sci-fi è in realtà un ambiziosoportato avanti dall’di Gent, in Belgio, il cui unico partner italiano è l’di Pisa.Parliamo delVital – Virtual Twins as Tools for Personalised Clinical Care, che ha proprio come obiettivo quello di realizzare, nei prossimi cinque anni, una piattaforma multi-organo che, con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, possa ideare un “” di pazienti affetti da disturbi cardiovascolari multifattoriali con impatto sistemico ad alta comorbidità.Il, grazie a particolari modelli predittivi, dovrebbe consentire ai medici di personalizzare maggiormente le terapie farmacologiche ma anche il tipo di interventi cui sottoporre i pazienti, evitando quindi di sottoporli inutilmente a terapie da cui non trarrebbero alcun beneficio.