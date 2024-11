Ilrestodelcarlino.it - Tram, blackout di due ore. E in via Saffi le ambulanze si fermano sotto i portici

Residenti senza pace a causa del. Il cantiere della Linea Rossa, che da mesi ha invaso prepotentemente il centro storico non senza polemiche, continua a preoccupare i cittadini quando si parla di sicurezza e a provocare qualche disagio per chi vive o lavora nelle zone interessate. La situazione più critica, al momento, sembra essere quella di via, in particolare nel tratto che va dal civico 20 fino al 14: il restringimento della carreggiata per fare spazio ai binari, innanzitutto, che parrebbe ostacolare il regolare passaggio di autobus e mezzi di soccorso (questi ultimi costretti, addirittura, a passareil portico). Ma anche telecamere e semafori urtati e abbattuti e un rischio per chiunque si trovi a dover attraversare la strada. Fino alle difficoltà per chi abita nella via nell’operare manovre di entrata e uscita dai garage.