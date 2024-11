Piperspettacoloitaliano.it - Suor Angela ci sarà in Che Dio ci Aiuti 8: Elena Sofia Ricci torna insieme a Francesca Chillemi sul set

Leggi l'articolo completo su Piperspettacoloitaliano.it

Il ritorno diconciin Che Dio ci8 Buone notizie dal set di Che Dio ci8.cia recitare nell’ottava stagione della fiction di Rai 1, cheper l’appunto la più rivoluzionaria della sua storia. Un dubbio ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori, che già non hanno apprezzato la sua presenza centellinata nella scorsa stagione. E quel dubbio è proprioche nei panni diAngel ciin Che Dio ci8. Laè comparsa al fianco di, storica collega, nonché della sua erede. In un messaggio ha scritto: Arieccoce (Rieccoci) e in un altro “Ci sono cascata di nuovo” citando la canzone di Achille Lauro. Ma in quante puntatepresente ? Le prime anticipazioni.