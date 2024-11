Ilrestodelcarlino.it - Sulpl, appello ai candidati: "Più sforzi per la sicurezza"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Ultimi appelli per iconsiglieri regionali che saranno protagonisti al voto dei prossimi giorni in Emilia-Romagna (il 17 e il 18 novembre). Il, sindacato di polizia locale, chiede un maggiore impegno nel campo della. "È evidente – sottolineano Luca Falcitano (nella foto) e Lorenzo Cristofaro, rappresentanti del– come siano in netto aumento i fenomeni di microcriminalità non solo in città ma anche in provincia. Riteniamo che su questo tema chi si candida al ruolo di consigliere regionale debba presentare delle proposte concrete che possano permettere a chi fadi poter migliorare il servizio svolto alla cittadinanza. Dai vari programmi, però, non emerge la massima attenzione alla. Ci auguriamo invece che dalla Regione arrivino maggiori finanziamenti e progetti concreti che possano mettere al centro il Comune di Reggio, che deve fare da traino per i comandi della provincia.