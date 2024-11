Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, un nuovo servizio di Luca Abete sull’olio contraffatto

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Questa sera ala, prosegue l’inchiesta disul commercio di oliospacciato per extra vergine, in provincia di Napoli.Lastasera continua l’inchiesta diNonostante il maxi-sequestro di 900litri di olio contenuto in improbabili taniche di plastica e con etichette taroccate, effettuato lo scorso maggio dai Carabinieri, a seguito dei servizi del tg satirico , l’oliocontinua a essere venduto a clienti che lo acquistano, anche via web, attratti dal prezzo allettante. Le analisi sul prodotto, commissionate dall’inviato diper vederci chiaro e tutelare la salute dei consumatori, dimostrano che l’olio spacciato per extra vergine è in realtà un “olio lampante”, estratto da olive marcescenti, non commestibile e potenzialmente nocivo.