Gaeta.it - Smantellata una rete europea di falsari d’arte: 2.100 opere false sequestrate in diversi paesi

Facebook WhatsAppTwitter Le forze dell’ordine hanno rivelato il funzionamento di una complessadiattiva in Europa, specializzata nella creazione di falsi attribuibili a noti artisti come Andy Warhol, Banksy e Pablo Picasso. Queste, il cui valore sul mercato dell’arte potrebbe raggiungere cifre astronomiche, venivano vendute ad acquirenti ignari attraverso collaborazioni con alcune case d’asta disoneste in Italia. L’inchiesta ha portato alla luce una situazione preoccupante che ha potenzialmente messo a rischio il mercato dell’arte europeo.Un’operazione di vasta portata ha fatto emergere unadi truffatoriL’operazione, condotta dai Carabinieri, ha coinvolto un totale di trentotto persone. L’indagine si è concentrata su un’organizzazione che, secondo le autorità, avrebbe potuto provocare danni finanziari per circa 200 milioni di euro.