Iltempo.it - Sentenza migranti, Salvini: Separazione carriere e responsabilità civile dei giudici che sbagliano

(Agenzia Vista) Bologna, 11 novembre 2024 "La domanda è: Questi sette clandestini egiziani e bengalesi, che erano stati portati in Albania, come da legge del Governo, per essere espulsi e che per colpa di questatorneranno in Italia liberi di camminare per Bologna, per Parma o per Ravenna. Ma se uno di questi sette la settimana prossima compie un reato, se uno di questi sette spaccia, scippa, stupra o ammazza, chi ne dovrebbe rispondere? Voi o chi lo ha lasciato libero? E arrivato il momento di approvare ladellee lapersonale deiche." Così il Ministro dei trasporti Matteo, durante il comizio del centrodestra a Bologna, in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Courtesy: FacebookFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev