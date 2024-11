Gaeta.it - Roseto degli Abruzzi: al via il servizio di supporto psicologico gratuito per i giovani

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovodiè stato attivato a, con l’obiettivo di offrire aiun ambiente di ascolto e assistenza senza giudizi. Questo, gestito dalle Cooperative “Formatalenti” e “I Colori”, è parte del progetto “ADSU Pro TER”, finanziato grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – NextGenerationEU. La città è stata selezionata come uno dei tre Hub provinciali, ribadendo il suo impegno nel sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.dettagli e orari delIlsi svolge presso i locali del “Coworking del Sociale” situati in via Silvio Pellico. Gli orari sono specifici per facilitare l’accesso: il lunedì mattina dalle 9:30 alle 12:30 e il martedì pomeriggio dalle 13:30 alle 16:30.