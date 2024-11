Roma aggrediscono i controllori a bordo di un bus | arrestati

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 12 novembre – Ennesima aggressione controdei mezzi pubblici. Questa volta è successo a, su un bus della linea 75. Protagonisti due pachistani di 24 e 21 anni: quando ieri sera duedonne sono salite sul mezzo e hanno chiesto di vedere il biglietto le hanno aggredite e sono scesi dal bus scappando a piedi.L’autista aveva però già allertato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Scalo Termini che hanno bloccato e arrestato i due. Le accuse per gli aggressori sono di interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di pubblico servizio. Entrambi compariranno oggi all’udienza per direttissima a piazzale Clodio. Fonte: (Adnkronos.it)Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizioilfaroonline.