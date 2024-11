Sport.quotidiano.net - Qui Zenith. "Tirare fuori più cattiveria agonistica»

"Abbiamo incontrato una squadra forte. Poco da dire. Noi però possiamo e dobbiamo fare qualcosa di più dal punto di vista dellanecessaria per competere in questa categoria". Non usa giri di parole Simone Settesoldi, allenatore dellaPrato, dopo la quarta sconfitta consecutiva nel girone D di serie D, arrivata questa volta sul campo del Lentigione. "Dal punto di vista dell’impegno non ho niente da recriminare ai ragazzi. Eravamo anche partiti bene, creando una bella occasione in area, che avremmo potuto sfruttare meglio. Abbiamo creato e abbiamo giocato – commenta proprio Settesoldi -. Nella ripresa ho provato a cambiare qualcosa come assetto tattico. Ma il Lentigione, come anche altre squadre che abbiamo incontrato, ha messo in campo unae una determinazione che per ora noi ancora non siamo riusciti quasi mai a mettere in campo.