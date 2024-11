Lettera43.it - Processo La Russa jr, il difensore della ragazza chiede i tabulati di Pazzali

Il legalegiovane che ha denunciato Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato, e Tommaso Gilardoni per presunta violenza sessuale, ha chiesto alla procura di acquisire idel traffico telefonico di Enrico, attualmente indagato nell’inchiesta sui dossieraggi. La richiesta include anche i dati dei dispositivisocietà di investigazione Equalize, guidata da. L’istanza è motivata dall’emergere di indizi secondo cui, il 19 maggio 2023, giorno in cui laavrebbe subito la presunta violenza, sarebbero state ordinate delle ricerche dasu Lae sui suoi figli, con il presidente autosospeso di Fondazione Milano che ai suoi collaboratoriva: «Leonardo sull’intelligence non ha niente?».Le ricerche su Lajr il giornopresunta violenzaSecondo quanto emerso, l’avvocato22enne vuole verificare proprio in quelle ore siano state svolte ricerche tramite Equalize.