Per il Mese della salute maschile scopriamo con gli esperti come diagnosticare in modo tempestivo il tumore alla prostata

Laè la “sorvegliata speciale” per il benessere dell’uomo. Nonostante il numero crescente di diagnosi di carcinoma prostatico, il rischio di un esito infausto si è ridotto. Specialmente se la malattia viene individuata e trattata tempestivamente. In occasione delche si celebra a novembre,con gligli screening a cui gli uomini devono sottoporsi. La Società Italiana di Urologia a Bari: ilè il primo per gli uomini X Leggi anche ›: rapporti sessuali frequenti per ridurre il rischio: i numeri delIlè il più diffuso tra la popolazioneitaliana: secondo i dati AIOM 2023, rappresenta infatti il 19,8% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini.