Gaeta.it - Neve autunnale in Valle d’Aosta: scenari invernali e previsioni meteorologiche

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente perturbazione atmosferica ha portato una significativa nevicata in, trasformando il paesaggio montano in un’attraente cartolina invernale. Da Gressoney e Champoluc fino a La Thuile, le principali località turistiche stanno già preparando le piste da sci, che dovrebbero aprire verso la fine del mese di novembre. Con l’arrivo dei fiocchi bianchi anche a Cervinia, gli appassionati di sportpossono cominciare a scaldarsi per la nuova stagione, mentre gli impianti di risalita sono già operativi dal 26 ottobre.e temperature in calo a partire dai 1.000 metriLaha iniziato a imbiancare il territorio già a partire dai 1.000 metri di quota. Le località montane come Gressoney e Champoluc hanno visto un consistente accumulo di, che ha suscitato entusiasmo tra residenti e turisti.