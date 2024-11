Ilrestodelcarlino.it - Nasce la ’Casa Fratelli Tutti’. Nella canonica di San Giacomo una comunità di giovani studenti

Un progetto ambizioso, con uno sguardo di fraternità e inclusione in uno dei posti più critici del centro storico. Nel pieno del quartiere del Popol Giost, spesso teatro di episodi di cronaca, avverrà nell’anno nuovo il taglio del nastro di CasaTutti, uno spazio residenziale nei locali delladi San, in via Roma, che ha l’obiettivo di diventare un laboratorio di fraternità universale, partendo daidelle parrocchie per poi aprirsi a tutto il territorio con un orizzonte di ampio respiro. Nei giorni scorsi il primo assaggio, con la presentazione del progetto avvenuta in San. "L’idea iniziale di questo progetto - dice don Alessandro Ravazzini, parroco dell’unità pastorale Santi Pietro eapostoli - è stata opera di don Gionatan Giordani, quando era residente in Sant’Agostino: aveva adocchiato ladi Sancome spazio idoneo e ne aveva intuito le potenzialità per ospitare i ragazzi nelle settimane comunitarie.