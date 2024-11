Inter-news.it - Lautaro Martinez, una scelta evitabile. L’Inter aspetta il vero Toro

è stato convocato dal commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni per gli impegni relativi alle qualificazioni per i Mondiali del 2026: ilha accettato la convocazione, nonostante un elemento evidenziato al.LA SITUAZIONE – Il rendimento dirappresenta un po’ l’esemplificazione di questo inizio di stagione deldi Simone Inzaghi. Ilsta disputando un’annata a corrente alternata, alternando buone prestazioni a partite giocate senza la consueta cattiveria agonistica che ne ha caratterizzato l’ultima stagione in nerazzurro. L’attaccante dei nerazzurri, dopo aver saltato la preparazione estiva a causa della conclusione tardiva della Copa America, sembrava aver ingranato dopo la prima doppietta stagionale sul campo dell’Udinese. Poi sono tornate le difficoltà di inizio stagione.