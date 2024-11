Lanazione.it - La Sant'Anna partecipa alla Cop29, conferenza delle Nazioni Unite sul clima

Pisa, 12 novembre 2024 - La Scuola Superioredi Pisa, accreditata come observer organisation dall’edizione 2021,, la, in programma fino a venerdì 22 novembre a Baku, in Azerbaijan. La delegazione affronta temi legati al contrasto del cambiamentotico, agli accordi transnazionali e alle crisi ambientali globali, nell’ambito dellache intende coordinare gli sforzi globali per attuare misure concrete contro gli impatti negativi delche sta mutando. Larappresenta dunque un’occasione per promuovere e per rafforzare lo sviluppo concreto degli accordi di Parigi e gli impegniconferenze precedenti nella lotta ai cambiamentitici. In un contesto globale sempre più critico, laoffre l’opportunità per discutere soluzioni che affrontino sia la crisitica sia la sostenibilità ambientale e lo sviluppo globale.